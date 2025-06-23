Інтерфакс-Україна
Події
10:01 23.06.2025

Під ударом РФ були сім областей і Київ, станом на зараз більше десяти загиблих - Шмигаль

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Під ударом РФ були сім областей і Київ, станом на зараз більше десяти загиблих - Шмигаль
Фото: ДСНС

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що під ударом нічної атаки РФ були сім областей і місто Київ, в результаті станом на зараз є більше десять загиблих.

"Чергова ніч російського терору. Ракети й сотні дронів були випущені по українських містах, по людях, які мирно спали у своїх домівках. Більш як десять загиблих станом на зараз. Щирі співчуття рідним і близьким. Під ударом були сім областей і місто Київ. У столиці частково зруйнований житловий будинок. Є загиблі й поранені. Серед постраждалих діти й вагітна жінка. Усі служби працюють на місцях атаки, кожному буде надана необхідна допомога", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

Прем'єр закликав партнерів і союзників до жорстких дій у відповідь на російські злочини.

"Треба бити санкціями по ключових економічних секторах агресора, треба більше засобів захисту для України від ворожих повітряних цілей. Маємо бути рішучими та згуртованими для протидії російській загрозі", - додав він.

Теги: #атака_рф

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