Інтерфакс-Україна
Події
15:43 22.06.2025

Грози очікуються на півночі та в центрі України до кінця доби, а в понеділок ще й на сході

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Грози очікуються на півночі та в центрі України до кінця доби, а в понеділок ще й на сході

Грози очікуються у північних, Черкаській та Полтавській областях України в неділю, 22 червня, у найближчу годину з утриманням до кінця доби, повідомляє Укргідрометцентр.

Грози очікуються і у понеділок, 23 червня, протягом доби у східних, південно-східних, вночі й у більшості центральних областей України.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - відзначається в повідомленні.

У зв'язку з цим у відповідних областях оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Теги: #попередження #грози

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