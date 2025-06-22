Грози очікуються на півночі та в центрі України до кінця доби, а в понеділок ще й на сході

Грози очікуються у північних, Черкаській та Полтавській областях України в неділю, 22 червня, у найближчу годину з утриманням до кінця доби, повідомляє Укргідрометцентр.

Грози очікуються і у понеділок, 23 червня, протягом доби у східних, південно-східних, вночі й у більшості центральних областей України.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - відзначається в повідомленні.

У зв'язку з цим у відповідних областях оголошено І рівень небезпечності (жовтий).