Інтерфакс-Україна
Події
16:41 20.06.2025

Для абсолютної більшості змін нам не потрібна пауза у війні - Білецький про реформу армії

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Триваючі бойові дії не є перешкодою для реформування українського війська, головне – наявність політичної волі. Про це заявив Андрій Білецький, командир Третього армійського корпусу, в інтервʼю Яніні Соколовій.

"Безумовно, армії простіше робити це (реформування – ред) на полігонах, ніж на фронті. Але для абсолютної більшості речей нам не потрібна пауза. Тобто, більшість змін можна і зараз спокійно проводити, якщо їх проводити", – сказав командир корпусу.

Він назвав ключові цілі реформування війська: якісно новий рівень бойової підготовки, підготовка професійного сержантського корпусу, підвищення кваліфікації штабів та ефективності застосування військ, викорінення з армії радянського мислення.

За оцінкою Білецького, зараз українське військо не у «найкращому стані», але й становище армії РФ на тому ж рівні або навіть гірше. Наступальний потенціал ворог стер у 2024 році, а новий не сформував. РФ відчуває проблеми з технікою, озброєннями, особовим складом.

"Артилерія значною мірою вибита. Бронетехніка стає рідким гостем на полі бою. У них не катастрофічна, але значна нестача старої радянської техніки, яка знімається з консервації. Піхота стала старішою, це прям очевидно, ще гірше підготовленою, ще менше мотивованою", – повідомив Білецький.

При цьому у 2025 році росіянам вдалось значно покращити взаємодію, управління і безпілотну складову. На його думку, у таких умовах вирішальним фактором є ефективність застосування Україною своїх сил і засобів. "По деяких позиціях (у ворога – ред) явно гірше, по деяких – трохи краще. Загалом, думаю, ми в паритеті. Питання в одному, як ефективно це використовувати. Якщо коефіцієнт корисної дії низький, яка різниця, скільки ресурсу?", – додав Білецький.

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