Інтерфакс-Україна
Події
08:27 20.06.2025

Сили оборони вразили за добу 22 районів зосередження окупантів

1 хв читати
Сили оборони вразили за добу 22 районів зосередження окупантів
Фото: Генштаб ЗСУ

Ракетні війська та артилерія Сил оборони  за минулу добу уразили 22 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, шість засобів ракетних військ і артилерії та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у телеграм-каналі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 п’ятниці. 

 

Теги: #генштаб_всу #сводка

ВАЖЛИВЕ

Захисники України в ніч на 20 червня знищили 70 із 86 задіяних ворогом дронів

Окупанти втратили впродовж доби 1090 військовослужбовців

Зеленський готовий зустрічатись і з Путіним, хоча той пересидів конституційні повноваження

Зеленський анонсував розмови з партнерами наступного тижня

Зеленський про РФ та Іран: Не можна дозволяти агресивним режимам об’єднуватись і ставати партнерами

ОСТАННЄ

Гроссі про хід переговорів МАГАТЕ з росіянами на ЗАЕС: існує консенсус щодо неможливості роботи станції в умовах війни

Аеропорт "Бориспіль" отримав нагороду ACI EUROPE за стійкість в умовах війни

Точицький закликає обласну і місцеву владу Одещини забезпечили належне збереження Куяльницького козацького цвинтара

Росіяни за добу атакували Харків та 8 населених пунктів області, 6 людей постраждали – ОВА

Одна людина загинула і 14 постраждали внаслідок масованої атаки ворожих БпЛА по Одесі - Генпрокуратура

З музеїв Одеської області евакуйовано майже 10 тис. предметів, у разі небезпеки до евакуації підлягають фонди ще 4-х установ - Мінкультури

Генштаб зафіксував впродовж доби 176 бойових зіткнень

Захисники України в ніч на 20 червня знищили 70 із 86 задіяних ворогом дронів

Четверо цивільних постраждали внаслідок масованої атаки російських дронів по Харкову

Москва намагається стимулювати туризм на тимчасово окуповані території України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА