08:27 20.06.2025
Сили оборони вразили за добу 22 районів зосередження окупантів
Фото: Генштаб ЗСУ
Ракетні війська та артилерія Сил оборони за минулу добу уразили 22 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, шість засобів ракетних військ і артилерії та один інший важливий об’єкт російських загарбників.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у телеграм-каналі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 п’ятниці.