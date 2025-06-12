Українські військові кіберфахівці зламали у четвер 110 російських сайтів – Сили оборони

Військові кіберспеціалісти у четвер здійснили успішне втручання в роботу 110 російських інтернет-ресурсів, на яких замість штатного контенту були розміщені фотоматеріали з інформацією про 1 млн втрат особового складу держави-агресора у війні проти України, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Силах оборони України.

Кібератаку було приурочено до державного свята держави-агресора "День Росії", на який, за даними Генерального штабу Збройних сил України, припало досягнення окупантами позначки в 1 млн людських втрат у війні. Серед зламаних сайтів - портали окупаційних адміністрацій тимчасово окупованих територій України, а також сайти логістичних та будівельних компаній, які надають послуги армії РФ.

"Проведення кібератак у дні, символічно важливі для російської пропаганди, дозволило посилити деморалізаційний ефект і сприяти донесення інформації до цільової аудиторії", – повідомив співрозмовник агентства.

Як повідомлялося, у четвер кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України також паралізували роботу сибірського інтернет-провайдера "Оріон Телеком", чиї мережі російські силові структури активно використовують для агресії проти України.

Унаслідок хакерської атаки ГУР без зв’язку залишилося закрите місто, що спеціалізується на видобутку урану, де "Оріон Телеком" був єдиним провайдером.