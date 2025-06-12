Інтерфакс-Україна
Події
17:08 12.06.2025

США прагнуть збалансувати українські та російські умови припинення вогню – Келлог

2 хв читати
США прагнуть збалансувати українські та російські умови припинення вогню – Келлог

Спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог прокоментував хід переговорів між Україною та Росією, заявивши, що США закликають сторони сумістити висунуті раніше умови припинення вогню.

"Ми прийшли до того, що ми називаємо переліками умов. Переліки умов – це те, як це виглядає. Ми вважаємо, що це ваш кінцевий стан. І ми взяли український перелік умов, потім те, що називається російським переліком умов, вони називають його меморандумом, і ми об'єднали їх. Ми сказали: добре, як можна об'єднати ці два документи, щоб дійти до кінцевого стану? І зараз ми досить впевнено почуваємося. Ми знаємо, як це виглядає. Ми знаємо, як може виглядати кінцевий стан, якби ми тільки могли досягти цього. Ми вважаємо, що це можна виграти. "Виграти" означає, що ви можете дійти до мирної угоди, і це те, чого ви дійсно хочете досягти", - заявив Келлог у Брюсселі під час форуму Німецького фонду Маршалла.

На його думку, остаточною метою є всеохоплююче припинення вогню.

"Всеохоплююче означає повітряну, наземну, морську інфраструктуру. Це те, чого ми хочемо досягти – всеохоплююче припинення вогню. Ми називаємо це припиненням вогню на місці. Припинення вогню на місці означає землю, на якій ви фізично перебуваєте, це земля, яка зараз ваша. Ви її окупуєте. І це нормально. Це означає де-юре чи де-факто? Чи просто той факт, що ви фізично перебуваєте на землі, і ваші солдати там утримують цю землю. І тоді ми хочемо до цього дійти", - пояснив Келлог.

"Усі працюють разом. Існує певний рівень, якщо ви це збалансуєте, тобто ви всі зможете жити з результатами цього в довгостроковій перспективі. Це те, чого ми хочемо. Це щось стале. Ми не хочемо, щоб війна знову почалася через три, чотири чи п'ять років", - додав він.

Теги: #припинення_вогню #келлог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:41 12.06.2025
Міністри "Веймар+" закликали РФ негайно погодитися на припинення вогню та підтвердили готовність посилити тиск на Москву

Міністри "Веймар+" закликали РФ негайно погодитися на припинення вогню та підтвердили готовність посилити тиск на Москву

16:44 12.06.2025
Яценюк: Україні для перемоги потрібна потужна єдність ЄС і США та сильні санкції

Яценюк: Україні для перемоги потрібна потужна єдність ЄС і США та сильні санкції

16:25 12.06.2025
Сибіга: За тиждень рівно 100 днів, як Україна погодилася на припинення вогню, РФ продовжує відкидати пропозицію США

Сибіга: За тиждень рівно 100 днів, як Україна погодилася на припинення вогню, РФ продовжує відкидати пропозицію США

23:40 05.06.2025
Келлог про удари по авіації РФ: це може стати поштовхом до миру

Келлог про удари по авіації РФ: це може стати поштовхом до миру

18:37 04.06.2025
Голова МЗС Чехії про перемовини у Стамбулі: жодних серйозних переговорів, лише зволікання та ігри, настав час посилити тиск на РФ

Голова МЗС Чехії про перемовини у Стамбулі: жодних серйозних переговорів, лише зволікання та ігри, настав час посилити тиск на РФ

16:19 04.06.2025
Україна пропонує РФ припинення вогню до зустрічі лідерів - Зеленський

Україна пропонує РФ припинення вогню до зустрічі лідерів - Зеленський

10:41 04.06.2025
Келлог: Україна атаками по стратегічній авіації та флоту РФ "підвищує рівень ризику"

Келлог: Україна атаками по стратегічній авіації та флоту РФ "підвищує рівень ризику"

10:17 04.06.2025
Келлог: Новий пакет санкцій США проти РФ готовий до затвердження

Келлог: Новий пакет санкцій США проти РФ готовий до затвердження

17:14 02.06.2025
РФ і далі відмовляється погодитися на безумовне припинення вогню - Кислиця

РФ і далі відмовляється погодитися на безумовне припинення вогню - Кислиця

07:54 01.06.2025
Келлог: Нам потрібно бачити розсудливість з боку росіян також

Келлог: Нам потрібно бачити розсудливість з боку росіян також

ВАЖЛИВЕ

Міністри "Веймар+" закликали РФ негайно погодитися на припинення вогню та підтвердили готовність посилити тиск на Москву

Зеленський: Кінцеве рішення щодо санкцій проти РФ - у Білому домі

Німеччина не розглядає поставки Taurus Україні – Пісторіус

Німеччина може надати Україні до €9 млрд допомоги – Пісторіус

Санкції проти РФ та підтримка України будуть у порядку денному на саміті G7 – Зеленський

ОСТАННЄ

Рютте обговорив з міністрами "Веймар+" збільшення витрат на оборону і підтримку України

Глава дипломатії ЄС: Маємо ще більше скоротити потік грошей до московської армії

В КМДА попередили про посилення відповідальності за порушення вимог щодо утримання укриттів та недопуск людей до них

Війна перейшла до такого етапу, коли всі борються за фінанси, вважає Зеленський

Єврорада 26-27 червня розгляне підтримку України та її перспективи членства

Сікорський: Поразка Росії в Україні була б перемогою для США і, зокрема, для Трампа

Остаточне рішення щодо Житнього ринку буде прийматись з урахуванням рішень Київради

Зеленський: Кінцеве рішення щодо санкцій проти РФ - у Білому домі

Німеччина не розглядає поставки Taurus Україні – Пісторіус

Німеччина може надати Україні до €9 млрд допомоги – Пісторіус

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА