США прагнуть збалансувати українські та російські умови припинення вогню – Келлог

Спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог прокоментував хід переговорів між Україною та Росією, заявивши, що США закликають сторони сумістити висунуті раніше умови припинення вогню.

"Ми прийшли до того, що ми називаємо переліками умов. Переліки умов – це те, як це виглядає. Ми вважаємо, що це ваш кінцевий стан. І ми взяли український перелік умов, потім те, що називається російським переліком умов, вони називають його меморандумом, і ми об'єднали їх. Ми сказали: добре, як можна об'єднати ці два документи, щоб дійти до кінцевого стану? І зараз ми досить впевнено почуваємося. Ми знаємо, як це виглядає. Ми знаємо, як може виглядати кінцевий стан, якби ми тільки могли досягти цього. Ми вважаємо, що це можна виграти. "Виграти" означає, що ви можете дійти до мирної угоди, і це те, чого ви дійсно хочете досягти", - заявив Келлог у Брюсселі під час форуму Німецького фонду Маршалла.

На його думку, остаточною метою є всеохоплююче припинення вогню.

"Всеохоплююче означає повітряну, наземну, морську інфраструктуру. Це те, чого ми хочемо досягти – всеохоплююче припинення вогню. Ми називаємо це припиненням вогню на місці. Припинення вогню на місці означає землю, на якій ви фізично перебуваєте, це земля, яка зараз ваша. Ви її окупуєте. І це нормально. Це означає де-юре чи де-факто? Чи просто той факт, що ви фізично перебуваєте на землі, і ваші солдати там утримують цю землю. І тоді ми хочемо до цього дійти", - пояснив Келлог.

"Усі працюють разом. Існує певний рівень, якщо ви це збалансуєте, тобто ви всі зможете жити з результатами цього в довгостроковій перспективі. Це те, чого ми хочемо. Це щось стале. Ми не хочемо, щоб війна знову почалася через три, чотири чи п'ять років", - додав він.