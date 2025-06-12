У Харкові ворожий БпЛА влучив у житловий будинок, двоє постраждалих - Терехов

У Харкові зафіксовано влучання російських безпілотників у трьох районах міста (Шевченківському, Салтівському і Слобідському, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Є попередня інформація про потрапляння у житловий будинок у Салтівському районі. Попередньо є інформація про одного постраждалого. Уточнюємо", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Трохи пізніше він уточнив, що БпЛА поцілив у дах багатоповерхівки у Салтівському районі. Без постраждалих. Також зафіксовано удар, за попередніми даними, по фітнес-клубу у тому ж районі - там одна постраждала людина.

Терехов також повідомив, що у Шевченківському районі підтверджено удар по території дитячого садочка, що знаходиться у дворі багатоповерхівок. Наслідки уточнюються.

Станом на 3:32 відомо про двох постраждалих у Харкові внаслідок атаки ворожих БпЛА, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Двоє постраждалих на Салтівці - дівчинки 12-ти та 16-ти років. Гостра реакція на стрес. Медики з ними працюють", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Джерело: t.me/ihor_terekhov/2677

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