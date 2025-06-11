Харків під масованою атакою ворожих безпілотників – мер

ЗС РФ завдали ударів по Харкову, за попередніми даними, зафіксовано влучання в Основʼянському районі, по багатоквартирним та приватним будинкам, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Зафіксовано удари, попередньо, по Основʼянському району. На місці одного з ударів пожежа. В одному з районів Харкова зафіксовано удари по багатоквартирним та приватним будинкам. Інформація уточнюється",- написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2642