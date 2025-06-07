Інтерфакс-Україна
Події
08:54 07.06.2025

Унаслідок нічного обстрілу Харкова відомо про 21 поранену людину, серед них діти - Терехов

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Унаслідок нічного обстрілу Харкова відомо про 21 поранену людину, серед них діти - Терехов

Внаслідок терористичного нічного обстрілу Харкова постраждали 21 людина, серед них півторамісячне немовля та 14-річна дівчинка, ще троє мирних мешканців міста загинули, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі.

"На дану хвилину, внаслідок терористичного нічного обстрілу міста, 21 постраждалий (серед них півторамісячне немовля та 14-річна дівчинка). Ще трьох мирних харківʼян російська окупаційна армія вбила", — йдеться у повідомленні.

 

Теги: #харків #постраждалі #обстріл

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