Рада підтримала законопроєкт, який гарантує військовослужбовцям отримання освіти без відриву від служби - нардеп

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, який гарантує військовослужбовцям-контрактникам отримання освіти без відриву від служби, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

"Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №13235, який гарантує право на освіту для військовослужбовців (18–25 років), які служать за контрактом або мобілізацією", - написав Гончаренко у Телеграмі.

За його словами, законопроєкт підтримали 253 народних депутата на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Він розповів, що згідно з законопроєктом, військові зможуть навчатися у вишах без відриву від служби. За словами Гончаренка, законопроєкт пропонує гарантувати таким особам збереження місця навчання та стипендії та відпустку на час сесії.

"Ці права діятимуть і для фахової передвищої освіти (коледжі, технікуми тощо)", - пояснив Гончаренко.