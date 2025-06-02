Внаслідок удару БпЛА у Херсоні загинув водій медичної автівки, ще дві людини зазнали поранень – ОВА

Через удар ворожого дрону по медичному автомобілю у Херсоні загинув водій, ще два співробітники поліклініки отримали поранення, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у понеділок ввечері.

"Близько 17:00 росіяни атакували з дрона медичну автівку у середмісті Херсона. Через ворожий удар транспортний засіб – згорів вщент. На жаль, смертельні травми дістав водій 1957 року народження... Також поранено двох працівників поліклініки: чоловіка та жінку, 1972 і 1966 років народження", – написав Прокудін у телеграм.

Голова обладміністрації виказав співчуття рідним і близьким вбитого.