Інтерфакс-Україна
Події
14:05 02.06.2025

У палаці Чираган у Стамбулі невдовзі розпочнеться друга зустріч делегацій України та РФ

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У Стамбулі у понеділок, 2 червня, невдовзі розпочнеться другий раунд переговорів між делегаціями України та РФ.

"Все готово до початку", - написав член української делегації, заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця у соцмережі Х, опублікувавши відповідні фото.

Зустріч, як під час першого раунду 16 травня, проходитиме у палаці Чираган за координації турецької сторони.

Українська делегація у понеділок, 2 червня, прибула до Стамбула, де відбудеться другий раунд переговорів між Україною та Росією. Як повідомив журналістам речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, зустріч запланована по обіді.

Турецькій МЗС повідомляв, що переговори планується розпочати о 13.00 за київським часом.

Також вранці у Стамбулі перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та член української делегації, позаштатний радник голови Офісу президента, Олександр Бевз провели зустріч з представниками Німеччини, Італії та Великої Британії. Сторони скоординували позиції напередодні сьогоднішньої зустрічі української та російської делегацій.

Пізніше президент України Володимир Зеленський перед Самітом країн Бухарестської дев’ятки та Нордичних країн 2 червня заявив не впевнений, що росіяни будуть готові до продуктивної зустрічі у Стамбулі, проте для України важливим є питання припинення вогню і повернення дітей, яких викрала Росія. Також президент наголосив, що якщо Росія підірве початкову програму для перемовин у Стамбулі (припинення вогню, звільнення полонених і повернення викрадених дітей), тоді необхідно терміново ввести нові сильні санкції проти РФ

Раніше президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації у Стамбулі. ЇЇ очолює міністр оборони Рустем Умєров. Також до складу делегації увійшли, зокрема радник керівника Офісу президента Олександр Бевз, заступник начальника штабу Командування ВМС ЗСУ Олександр Дьяков, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький, заступник голови Служби безпеки України Олександр Поклад, перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Олег Луговський, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Олексій Шевченко.

Делегацію РФ, як і під час першого раунду переговорів 16 травня, очолює помічник Володимира Путіна - Володимир Мединський.

Як повідомлялося, 28 травня міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна виконала свою частину домовленостей на першій зустрічі у Стамбулі 16 травня та передала Росії документ, який відображає українську позицію щодо умов припинення вогню., однак російська сторона затягує виконання цієї домовленості. У вечірньому зверненні 1 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що "росіяни свій "меморандум" так і не передали нікому". За його словами, документу немає ні в української, ні в турецької, ні в американської сторони.

Теги: #делегації #стамбул

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