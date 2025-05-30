В бухті Десантна у російському Владивостоці пролунали вибухи, ГУР провело спецоперацію - джерела

В районі дислокації десантно-штурмового батальйону 155 бригади морської піхоти РФ у Владивостоці пролунали вибухи, це відбулося внаслідок спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України , повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" інформовані джерела.

За даними співрозмовника, вранці 30 травня пролунали щонайменше 2 вибухи в районі дислокації десантно-штурмового батальйону 155 бригади морської піхоти РФ (поблизу бухти Десантна). Один — в районі КПП, а другий у місці перебування особового складу і командування військової частини 30926.

Місцеві пабліки писали згодом, що з території військової частини "Уралами" вивозять пошкоджену техніку. Повідомлялося, що після вибухів на місце прибули щонайменше 10 карет швидкої допомоги та евакуаційний гелікоптер. Своєю чергою російська місцева влада заявляє про нібито вибух двох газових балонів, в результаті чого "ніхто не постраждав".

Джерела агентства зазначають, що у Владивостоці оголошено "режим контртерористичної операції".

Як відомо, 155 бригада морської піхоти ЗС РФ бере активну участь у війні проти України. Російські морпіхи воювали у Маріуполі, Вугледарі та Курській області.