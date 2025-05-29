Росіяни атакували територію України ударними БПЛА нового типу - експерт

Російські окупанти в четвер, 29 травня, атакували українські населені пункти нас новим типом ударного реактивного БПЛА "Дань-М", повідомив фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Дань-М" – це реактивна мішень для тренування та перевірки ППО, яку рф переробила на ударний БПЛА. Аналогічно ми переробляли на початку війни реактивні БПЛА "СТРИЖ", але ми це робили через відсутність у нас крилатих ракет і ударних БПЛА дальнього радіусу ураження. А навіщо росія зробила цю модифікацію, незрозуміло. Хіба що кількість даних БПЛА у них велика", - зазначив Бескрестнов в телеграм-каналі.

Він уточнив, що час польоту даного типу БПЛА складає 25-40 хвилин, швидкість 400-750 км/год, висота польоту до 9 кілометрів.

"З міркувань інформаційної безпеки я не можу повідомити долю цієї групи ударних БПЛА", - додав Бескрестнов.