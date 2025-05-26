Інтерфакс-Україна
Події
15:12 26.05.2025

Правління "Надр України" очолив ексчиновник Міндовкілля

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Правління "Надр України" очолив ексчиновник Міндовкілля
Фото: https://www.facebook.com/geonadra

Віктор Новіков призначений головою правління ПрАТ "Національна акціонерна компанія (НАК) "Надра України", повідомила Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) в Facebook у понеділок.

Відповідний наказ підписав голова Держгеонадр Олег Гоцинець.

"Призначення нового голови правління є важливим кроком для активізації діяльності підприємства. Його завданням є відновлення робіт на перспективних ділянках надр із покладами вуглеводневої сировини та титану, а також залучення інвестицій у галузь", – зазначив він.

Як пояснив Гоцинець, перед новим керівником поставлені завдання активізації виробничих процесів, модернізації підходів до управління надрами та підвищення інвестиційної привабливості підприємства.

В Держгеонадра наголосили, що Новіков має багаторічний досвід роботи в галузі. Він працював у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України, на керівних посадах у ДП "Бурштин України", очолював ДП "Українська геологічна компанія".

НАК "Надра України" володіє спеціальними дозволами на користування надрами з покладами вуглеводнів, титану та золота. Виконує роботи за державною програмою розвитку мінерально-сировинної бази, науково-дослідні, проєктно-вишукувальні, гідродинамічні роботи. Компанія також здійснює експертну оцінку та моніторинг стану навколишнього середовища, проводить бурові роботи з метою геологічного вивчення надр та інше. На базі НАК працює єдина в Україні комплексна науково-аналітична лабораторія з вивчення традиційних і нетрадиційних колекторів, оснащена сучасним обладнанням за світовими стандартами.

Теги: #надра_україни #віктор_новіков

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