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Стрічки новин
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Телеком
Медицина
Дипломатія
Регіони
Green Deal
Спецпроєкти
СПЕЦТЕМИ:
Червоний Хрест
Відновлення України
Війна
Енергетика
Reform.Energy
Події
22:04
23.05.2025
У КИЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПРАЦЮЄ ППО - КМВА
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Теги:
#блискавка
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