Інтерфакс-Україна
Події
11:19 23.05.2025

Поліція встановлює особу жінки, яка стріляла в Дніпровському районі Києва

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Поліція встановлює особу жінки, яка стріляла в Дніпровському районі Києва

Поліція Києва з'ясовує обставини стрілянини в Дніпровському районі в зв'язку з появою відео, на якому жінка здійснює постріли, повідомляє столична поліція.

"Інформацію правоохоронці виявили під час моніторингу соцмереж. В столичних телеграм-каналах з’явилось відео, як жінка, перебуваючи поруч із під’їздом, зі зброї здійснила постріл у бік будівлі, після чого з місця події пішла", - йдеться в повідомленні поліції Києва в телеграм-каналі в п'ятницю.

На місці працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує всі обставини інциденту, а також встановлює особу порушниці.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Теги: #київ #стрілянина

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