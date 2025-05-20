Кількість постраждалих внаслідок атаки БпЛА по маршрутці в Херсоні зросла до п'яти

Кількість постраждалих через скидання вибухівки ворожим БпЛА по маршрутному таксі в Херсоні зросла до п'яти, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація в телеграм-каналі у вівторок.

"Кількість постраждалих через російський дроновий удар по маршрутці у Херсоні зросла до п'яти. До лікарні звернулася 45-річна жінка, а також двоє чоловіків, яким 62 та 41 рік. У потерпілих – вибухові травми і контузії. Подальше лікування вони проходитимуть амбулаторно", - сказано в повідомленні ОВА.

Раніше обладміністрація інформувала про двох поранених.