Інтерфакс-Україна
Події
10:29 20.05.2025

Кількість постраждалих внаслідок атаки БпЛА по маршрутці в Херсоні зросла до п'яти

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Кількість постраждалих через скидання вибухівки ворожим БпЛА по маршрутному таксі в Херсоні зросла до п'яти, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація в телеграм-каналі у вівторок.

"Кількість постраждалих через російський дроновий удар по маршрутці у Херсоні зросла до п'яти. До лікарні звернулася 45-річна жінка, а також двоє чоловіків, яким 62 та 41 рік. У потерпілих – вибухові травми і контузії. Подальше лікування вони проходитимуть амбулаторно", - сказано в повідомленні ОВА.

Раніше обладміністрація інформувала про двох поранених.

 

Теги: #херсон #бпла

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