Інтерфакс-Україна
Події
14:26 19.05.2025

У Харкові 16-річна ліцеїстка підпалювала автомобілі українських військових - прокуратура

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У Харкові 16-річна ліцеїстка підпалювала автомобілі українських військових - прокуратура

Харківські поліцейські за процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури міста затримали 16-річну ученицю ліцею, яка підпалила позашляховики українських військових, дівчині повідомлено про підозру в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненого шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

"За клопотанням сторони обвинувачення їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, дівчина виконувала завдання кураторів, які пообіцяли їй грошову винагороду та надали детальні інструкції, як необхідно діяти.

Вночі 16 травня дівчина за допомогою легкозаймистої суміші підпалила Opel Frontera і Toyota Tundra. Вона зафільмувала свої дії на телефон, щоб відзвітувати кураторові. Однак грошову винагороду за підпали вона так і не отримала, оскільки її затримали правоохоронці.

Теги: #харків #підпал

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