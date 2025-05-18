На фронті від початку минулої доби відбулось 167 зіткнень – Генштаб

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Від початку минулої доби на фронті відбулося 167 бойових зіткнень, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України в неділю вранці.

"Вчора загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах 75 авіаційних ударів, скинувши при цьому 106 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 2960 дронів-камікадзе та здійснили 4735 обстрілів, зокрема 122 — із реактивних систем залпового вогню", - йдеться в повідомленні.