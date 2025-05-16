Інтерфакс-Україна
Події
22:51 16.05.2025

Росіяни фактично зірвали переговори і відмовилися від припинення вогню – Туск

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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив після телефонної розмови "п'ятірки" (йдеться про лідерів України, Польщі, Франції, Німеччини та Великої Британії – ІФ-У) з президентом США Дональдом Трампом, що Росія фактично зірвала переговори у Стамбулі і відмовилася припиняти вогонь. Про це Туск написав на платформі X у п'ятницю.

"Росіяни в Стамбулі de facto зірвали переговори і відмовилися від припинення вогню. Час посилити тиск", - написав Туск на платформі X.

Польський прем'єр також опублікував спільну заяву Польщі, Франції, Німеччини і Великої Британії після розмови з Зеленським і Трампом, яку назвав підведенням підсумків "спроб переговорів, які почалися в Стамбулі"

"Росіяйська сторона не продемонструвала доброї волі, російська сторона не збиралася вести переговори в присутності американської сторони, російська сторона знову виставила умови абсолютно неприйнятні не тільки для України, а й для всіх нас", - заявив Туск.

Він підкреслив, що головне завдання полягає у збереженні єдності європейських і американських партнерів щодо українського питання і додав, що через відсутність конструктиву в російській позиції "нас ймовірно чекають важкі дні".

Джерело: https://x.com/donaldtusk/status/1923377875492769911

https://tvn24.pl/swiat/donald-tusk-i-wolodymyr-zelenski-rozmowa-z-donaldem-trumpem-st8464249

Теги: #оцінка #переговори #рф #туск

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