В Україні незабаром створять статистичних 9 макрорегіонів - нардеп

Незабаром в Україні створять 9 макрорегіонів з метою утворення на цьому рівні проєктних офісів для роботи з європейськими програмами, повідомив народний депутат Віталій Безгін (фракція "Слуга народу")

"9 статистичних макрорегіонів буде в Україні! До кінця року Україна надасть європейським партнерам відкориговану пропозицію щодо статистичних макрорегіонів (NUTS-1). Ми вийшли на конструктивну взаємодію із Держстатом з цього питання", - написав він у фейсбуці у середу.

Згідно з його дописом пропонується наступна структура:

Макрорегіон 1: Сумська область, Харківська область, Чернігівська область.

Макрорегіон 2: Донецька область, Луганська область.

Макрорегіон 3: Дніпропетровська область, Запорізька область.

Макрорегіон 4: Миколаївська область, Одеська область, Херсонська область, Крим.

Макрорегіон 5: Вінницька область, Тернопільська область, Хмельницька область.

Макрорегіон 6: Київська область та місто Київ.

Макрорегіон 7: Закарпатська область, Івано-Франківська область, Львівська область, Чернівецька область.

Макрорегіон 8: Волинська область, Рівненська область, Житомирська область.

Макрорегіон 9: Полтавська область, Кіровоградська область, Черкаська область.

"Одразу наголошу кілька важливих речей", - написав Безгін. "Це не перекреслює роботу Міністерства розвитку громад та територій України та експертів щодо безпекових макрорегіонів, як основи державної регіональної політики. Дуже чекаємо на появу постанови", - додав він.

За словами Безгіна, ніяких рад чи адміністрацій на макрорегіональному рівне не буде, обласні ради та адміністрації не втратять жодних повноважень.

"Ми розглядаємо можливість утворення на цьому рівні проектних офісів для роботи з європейськими програмами. Це може бути або заміщення, або реформування агенцій регіонального розвитку", - сказав нардеп.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук розповів як буде працювати принцип макрорегіонів на прикладі Дніпропетровщини. "Це новий підхід до планування та роботи з європейськими партнерами, який відповідає стандартам ЄС", - написав Лукашук у телеграмі у середу.

За його словами, йдеться не про адміністративну реформу, "ніхто не створює нові адміністрації чи ради, не чіпає області. Макрорегіони – це умовні об’єднання областей, які потрібні для кращого залучення грошей партнерів на відновлення".

Він зазначив, що Дніпропетровщина входитиме до макрорегіону №3, разом із Запорізькою областю. "Формально – це два великих промислових регіони, які мають багато спільного. Але є важлива деталь: понад 70% території Запорізької області зараз окуповано. Це означає, що всі функції – від управління до логістики й координації – фактично будуть зосередженні на Дніпропетровщині", - наголосив Лукашук.

Він наголосив, що "це підтвердження нашої ролі як основного опорного регіону. У нас працюють гуманітарні маршрути, реалізуються проєкти допомоги, сюди переїхали сотні тисяч людей та велика кількість підприємств. І саме на нас лежатиме відповідальність за координацію більшості ініціатив, які будуть реалізовуватись в макрорегіоні. Як безпекових, так і тих, що стосуватимуться відбудови".

Лукашук вбачає в новому підході до планування позитивні сторони. "Що це дасть людям та громадам? Перш за все – шанс залучати європейські і не тільки кошти на конкретні потреби швидше і в більшому обсязі: відбудова чи будівництво шкіл та лікарень, відновлення доріг, підтримка бізнесу, допомога переселенцям", - написав він.

На його думку, новий "інструмент" дасть області "реальні ресурси і вплив, якщо ним правильно скористатись. Бо ми прифронтовий ключовий регіон, який тримає на собі значну частину тягаря війни і водночас відповідає за стабільність, відновлення й розвиток не лише своєї території, а й сусідніх".

"Це нова структура планування розвитку країни", - впевнений Лукашук.