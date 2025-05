Перший півфінал "Євробачення-2025" відбудеться у вівторок, українці за кордоном зможуть проголосувати за Ziferblat

Фото: https://www.facebook.com/ZiferblatBand

Перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025" відбудеться у вівторок, 13 травня, у Базелі (Швейцарія) гурт Ziferblat виступить під номером 5.

Серед учасників першого півфіналу - представники Ісландії: VÆB — "RÓA", Польші: ustyna Steczkowska — "GAJA", Словенії: Klemen — "How Much Time Do We Have Left", Естонії: Tommy Cash — "Espresso Macchiato", України: Ziferblat — "Bird of Pray", Швеції: KAJ — "Bara Bada Bastu", Португалії: NAPA — "Deslocado", Норвегії: Kyle Alessandro — "Lighter", Бельгії: Red Sebastian — "Strobe Lights", Азербайджану: Mamagama — "Run With U", Сан Маріно: Gabry Ponte — "Tutta L'Italia", Албанії: Shkodra Elektronike — "Zjerm", Нідерландів: Claude — "C'est La Vie", Хорватії: Marko Bošnjak — "Poison Cake" і Кіпру: Theo Evan — "Shh" (зазначені в порядку виступів), а також будуть позаконкурсні виступи представників Іспанії: Melody — "ESA DIVA", Італії: Lucio Corsi — "Volevo Essere Un Duro" та Швейцарії: Zoë Më — "Voyage".

За даними букмекерів, Україна має 93% шанс пройти у гранд-фінал "Євробачення-2025".

У першому півфіналі можуть голосувати 15 країн-учасниць, зокрема і Україна, а також Іспанія, Італія та Швейцарія.

Віддати свій голос можна онлайн на ресурсі esc.vote або через смс за номером 7576 із зазначенням номеру учасника від 01 до 15 (вартість смс 8,50 грн), проте голосувати за учасника від своєї країни не можна. Проголосувати за представників України можуть українці за кордоном.

Крім того, глядачі з усього світу, окрім тих, хто перебуває в країнах-учасницях, тепер можуть віддати голосу за свої улюблені пісні протягом 24 годин перед кожним півфіналом і великим фіналом.

Суспільне мовлення транслюватиме "Євробачення-2025" наживо на телебаченні, диджитал-платформах і радіо.

Зокрема, пряма трансляція першого півфіналу розпочнеться на телеканалі "Суспільне Культура" о 22:00, крім того, наживо ефір першого півфіналу можна буде послухати на "Радіо Промінь", а також ефір можна буде дивитися на сайті "Суспільне Культура" та "Суспільне Євробачення".

Коментувати ефір першого півфіналу в Україні буде телеведучий Тімур Мірошниченко і громадський діяч Олександр Педан.

Як повідомлялося, "Євробачення-2025" відбувається в Базелі (Швейцарія). Фінал пройде в Санкт-Якоб Холі в суботу, 17 травня, півфінали – у вівторок, 13 травня, і четвер, 15 травня.