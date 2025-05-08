Інтерфакс-Україна
Події
12:10 08.05.2025

Голова Військового комітету НАТО: Ваша боротьба — це наша спільна справа

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Голова Військового комітету НАТО: Ваша боротьба — це наша спільна справа

Голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драґоне запевнив у непохитній підтримці України, про це він заявив у відеозверненні до 17-го щорічного Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"Уже понад три роки, 1169 днів, ви захищаєте свій народ з незламністю духу та непохитною відданістю. Ви боретеся не лише за Україну, за ваші сім’ї та ваших людей. Ви стоїте на передовій для захисту демократії та права на свободу. НАТО бачить вашу жертовність. НАТО чує ваш голос. І НАТО на вашому боці. Ми віддаємо шану вашим загиблим героям, які пожертвували всім у цій боротьбі. Пам'ять про них дає нам ще більшу силу підтримувати Україну, захищати наші цінності", - наголосив Драґоне.

Адмірал зазначив, що боротьба України – спільна справа з Альянсом.

"Сестри й брати зі Збройних сил України! Ваша відвага сьогодні — це дар завтрашньому дню. Сьогоднішній день — це не лише згадка про минуле. Це творення майбутнього. Майбутнього, в якому Україна буде вільною, незалежною та захищеною. Від імені кожної країни НАТО, кожної військової форми, яку ми носимо, ми віддаємо вам честь. Ваша боротьба — це наша спільна справа. Ми не відступимо. І ви не відступите теж. Слава Україні!" - наголосив Драґоне.

17-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України, відбувається 8-9 травня.

Теги: #ksf #ksf2025 #драгоне

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