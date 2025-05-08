Інтерфакс-Україна
Події
10:34 08.05.2025

Мінкультури підтримує петицію французької громадської організації з вимогами позбавити РФ членства у ICOM

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Мінкультури підтримує петицію французької громадської організації з вимогами позбавити РФ членства у ICOM

Міністерство культури і стратегічних комунікацій підтримує петицію французької громадської організації "За Україну, за їхню та нашу свободу!" з вимогами позбавити Росію членства у Міжнародній раді музеїв (ICOM).

"Міжнародна рада музеїв — всесвітнє об’єднання музеїв та їх працівників для збереження, охорони та популяризації світової природничої і культурної спадщини, матеріальної та нематеріальної. Її створили у 1946 році в Парижі. ICOM об’єднує музеї з більш ніж 80-ти країн, де створені національні комітети… У петиції наголошено, що членство установ та осіб, які знищують, розграбовують та фальсифікують культурну спадщину, порушує ці принципи. Як пише французька організація, багато національних комітетів вже закликали до цих виключення Росії з ІСОМ – поки що безрезультатно", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що з 2022 року Україна докладає зусиль для виключення РФ з ICOM, надаючи відповідні докази до Виконавчої ради організації щодо порушень, скоєних російськими музейниками-членами ICOM.

"У петиції також наголошується, що мета росії полягає не лише у фізичному знищенні української культурної спадщини, а й у її привласненні та русифікації. Такі дії розпочалися ще у 2014 році після окупації Криму, коли з місцевих музеїв вивезли тисячі артефактів", - додали у відомстві.

Зокрема, в Мінкультури нагадали, що у 2016 році Третьяковська галерея влаштувала масштабну виставку робіт художника Івана Айвазовського, де 38 із 120 творів були взяті з кримських зібрань, а к липні 2024 року стало відомо, що об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО — Херсонес — був пограбований, а на його місці відкрили "Музей Криму та Новоросії", що легітимізує російську агресію через пропаганду.

"Із початком повномасштабної війни мародерство в окупованих регіонах лише посилилося. У Херсоні було викрадено понад 13 тисяч експонатів з музею Олексія Шовкуненка та Краєзнавчого музею. У Маріуполі росіяни вивезли твори Івана Айвазовського та Архипа Куїнджі. Також зникла цінна колекція "Скіфського золота" з Мелітополя. Зараз понад 77 музейних колекцій з окупованих територій України включено до Державного каталогу Музейного фонду Російської Федерації", - розповіли в міністерстві.

Мінкультури підкреслює, що ці дії порушують норми міжнародного права, зокрема Гаазьку конвенцію 1954 року про захист культурних цінностей під час збройних конфліктів, підписаною і росією.

Теги: #ісом #мкск #рф

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