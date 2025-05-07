Окупанти зберігають високу активність на покровському та новопавлівському напрямках – Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на 16:00 середи, 7 травня, на лінії фронту відбулося 93 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в телеграм-каналі.

Активніше всього росіяни атакували на покровському, новопавлівському та лиманському напрямках.

Так, на Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 24 спроби потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Малинівка, Лисівка, Котлине, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Надіївка, Богданівка, Андріївка, а також у напрямках населених пунктів Багатир, Олексіївка, Нова Полтавка, Котлярівка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 19 атак. П’ять боєзіткнень досі тривають.

На новопавлівському напрямку українські воїни відбили 12 ворожих атак, одне боєзіткнення триває досі.

На лиманському напрямку загарбницька армія атакувала дев’ять разів, три боєзіткнення досі тривають.

На харківському напрямку з початку доби росіяни атакували шусть раз, чотири боєзіткнення продовжуються. На куп’янському напрямку окуанти атакували тричі, на сіверському – шість раз. На краматорському напрямку окупанти атакували шість раз, два боєзіткнення тривають.

На торецькому напрямку противник атакував вісім разів, одне боєзіткнення триває досі. На гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно зупинили одну спробу загарбників просунутися вперед. На оріхівському напрямку українські війська зупинили чотири ворожі штурми.

На придніпровському напрямку ворог здійснив одну спробу просунутися вперед — успіху не мав.

На курському напрямку українські оборонці відбили вісім атак росіян, ще одне зіткнення досі триває.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.