Мерц планує незабаром поїхати до України – ЗМІ

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує найближчим часом відвідати Україну і наразі узгоджує свій візит, пише видання Tagesschau в середу.

"(Хочу – ІФ-У) зробити все можливе від Європейського Союзу, щоб забезпечити тривале припинення вогню після наступних вихідних, а також щоб потім могла бути укладена мирна угода з Росією", – сказав Мерц під час свого візиту до Парижа.

Він наголосив, що головне питання наразі, чи готова РФ погодитися на 30-денне припинення вогню.

Мерц також пов'язав питання німецьких гарантій безпеки для України з тим, що про довгострокове припинення вогню для країни може бути домовлено заздалегідь.

Канцлер також пообіцяв Україні підтримку Німеччини навіть після припинення вогню, при цьому не уточнивши, що це може означати. За його словами, РФ повинна показати, що вона серйозно хоче довшого припинення вогню, і тільки тоді можна буде сказати, яка підтримка Україні потрібна.

Він наголосив, що США вкрай необхідно продовжувати допомогу Україні та брати участь у "пізніших гарантіях безпеки для України".

Мерц висловив сподівання, що США "продовжуватимуть виконувати свої обов'язки" в рамках НАТО, а також щодо України.