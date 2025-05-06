Інтерфакс-Україна
Події
12:54 06.05.2025

PwC звільнить 1,5 тис. співробітників у США

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PwC звільнить 1,5 тис. співробітників у США

PricewaterhouseCoopers звільнить близько 1,5 тис. співробітників у США, або близько 2% штату компанії, що налічує 75 тис. осіб, повідомляє Financial Times із посиланням на свої джерела.

Рішення про звільнення було ухвалено за підсумками аналізу ефективності бізнесу. Скороченню підлягають переважно працівники, які надають аудиторські та податкові послуги. Раніше PwC перевела сотні своїх співробітників у США до перспективніших підрозділів.

"Це було важке рішення, і ми ухвалювали його обдумано і з глибоким розумінням того, як воно вплине на наших співробітників, - наводить FT слова неназваного представника PwC. - Історично низький рівень відтоку кадрів в останні кілька років зробив цей крок необхідним".

Через низьку плинність кадрів компанія також вирішила скоротити набір кадрів серед майбутніх випускників вищих навчальних закладів. При цьому пропозиції, зроблені студентам минулого року, залишатимуться чинними.

Новий раунд звільнень став другим відтоді, як рік тому старшим партнером PwC у США було призначено Пола Гріггса. У вересні минулого року Гріггс провів реструктуризацію технологічного підрозділу PwC, в рамках якої було скорочено близько 1,8 тис. робочих місць.

Джерело: https://www.ft.com/content/1f9be9f0-2905-4a46-8752-5630e507eb31

Теги: #pricewaterhousecoopers #кадри

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