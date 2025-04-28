Інтерфакс-Україна
Події
20:50 28.04.2025

Поліцейський загинув на Миколаївщині через підрив гранати, ще троє дістали поранень

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Поліцейський загинув на Миколаївщині через підрив гранати, ще троє дістали поранень

Внаслідок підриву зловмисником гранати у Миколаївський області один поліцейський загинув, ще троє дістали поранень, повідомляє голова Національної поліції Іван Вигівський у понеділок.

"Миколаївщина. Сьогодні вдень наряд поліції прибув на виклик про сімейну сварку. Тікаючи від правоохоронців, кривдник дістав гранату та кинув її у бік поліцейських. Четверо поліцейських постраждали. Від отриманих травм 21-річний поліцейський сектору реагування патрульної поліції Вознесенського районного управління поліції сержант поліції Максим Рижко загинув під час надання медичної допомоги. Ще трьох поліцейських госпіталізовано", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Як заявив Вигівський, озброєного нападника одразу ж було затримано. Він виказав свої співчуття рідним та близьким загиблого.

 

 

Теги: #граната #миколаївська #жертва

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