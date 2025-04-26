Інтерфакс-Україна
Події
08:40 26.04.2025

Індійські військові заявляють, що Пакистан обстріляв позиції в Кашмірі

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Індійські військові заявляють, що Пакистан обстріляв позиції в Кашмірі

Індійські військові повідомили, що пакистанські війська вдруге за ніч обстріляли індійські пости вздовж лінії контролю в спірному Кашмірі, повідомляє Associated Press в суботу.

Згідно з заявою індійської армії, солдати з кількох пакистанських армійських постів відкрили вогонь по індійських позиціях "по всій лінії контролю".

Індійські війська, у свою чергу, відповіли зі стрілецької зброї. У заяві зазначено, що обстріл був "неспровокованим", але інформації про жертви не надано.

Напруженість між Індією та Пакистаном зросла після смертельного нападу на індійських туристів в Кашмірі у вівторок, коли сталася терористична атака в результаті якої загинуло близько 30 осіб, більшість з яких були індійськими громадянами.

Індія назвала цей напад "терористичною атакою" та звинуватила Пакистан у підтримці нападників. Видання The Indian Express із посиланням на джерела писало, що за атакою стояли семеро нападників, із них щонайменше четверо - з Пакистану.

Пакистан в свою чергу заперечив свою причетність, а невідома бойова група "Кашмірський опір" взяла на себе відповідальність за атаку.

У відповідь на ескалацію конфлікту Індія призупинила дію важливого договору про спільне використання водних ресурсів і закрила єдиний функціональний наземний пункт перетину кордону.

Пакистан, у свою чергу, скасував візи для індійських громадян та закрив свій повітряний простір для індійських авіакомпаній.

 

 

 

 

Теги: #пакистан #обстріл #індія

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