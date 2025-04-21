У ДТП на Львівщині загинули троє людей

Троє людей загинули у понеділок на Львівщині внаслідок зіткнення вантажівки и позашляховика, повідомляє відділ комунікації головного управління Нацполіції у Львівській області.

За даними поліції, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько полудня, на автодорозі "Тернопіль-Львів-Рава-Руська" поблизу села Шопки Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля Kia Sportage та вантажівки MAN.

"Від отриманих внаслідок ДТП травм 46-річний водій легковика та двоє його пасажирів – чоловіки віком 36 і 38 років, дані яких уточнюють – загинули на місці події.

Правоохоронці встановлюють обставини та причини зіткнення.