Бельгія надасть Україні 150 млн євро технічної допомоги в межах проєкту BE-Relieve Ukraine

В Україні офіційно стартував масштабний проєкт міжнародної технічної допомоги – "Бельгійська ініціатива підтримки відновлення України" (BE-Relieve Ukraine), який реалізується урядом Бельгії через агентство з розвитку Enabel, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

"BE-Relieve Ukraine – це не лише технічна допомога. Цей проєкт, спрямований на партнерство між Україною та Бельгією у сфері відбудови нашої країни. Основний принцип нашої співпраці – "Відбудувати краще, ніж було". BE-Relieve Ukraine триватиме до кінця 2028 року. За цей час Україна отримає від Уряду Бельгії 150 млн євро, які будуть спрямовані на відновлення і підтримку критичної інфраструктури, підготовку до зими, а також створення інклюзивного середовища", – зазначив заступник міністра розвитку громад і територій Костянтин Ковальчук.

Основними напрямами проєкту є модернізація енергетичної інфраструктури, реконструкція медичних закладів, оновлення інфраструктури шкіл і ПТО, а також сприяння реалізації реформ та зміцнення зв’язків з бельгійськими партнерами.

Серед першочергових заходів – передача 212 генераторів для закладів освіти, мобільних котелень для лікарень і комунальних підприємств, а також ремонт об’єктів медичної інфраструктури.