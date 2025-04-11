На "Рамштайні" буде представлено близько 40 країн, держекретар США приєднається онлайн

У Брюсселі під спільним німецько-британським керівництвом відбудеться засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"), де буде представлено близько 40 країн, в тому числі і США, які будуть представлені делегацією, повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Я радий бути тут сьогодні, на день пізніше, ніж мої колеги, на 27-му засіданні Контактної групи з питань оборони України, яке очолюю я і мій британський колега Джон Гілі. Ми, європейці несемо особливу відповідальність за підтримку України та її майбутнє. Сьогодні тут буде представлено близько 40 країн, включаючи США, які будуть представлені тут делегацією. Наш американський колега Піт Гегсет також приєднається до нас онлайн,", - сказав Пісторіус під час спілкування з журналістами перед початком зустрічі у форматі "Рамштайн".

Пісторіус наголосив, що Путін продовжує наступати на Україну, атаки на цивільну інфраструктуру зростають, і немає жодних ознак зменшення інтенсивності бойових дій з боку Путіна.

"Для мене абсолютно ясно, що нам все ще потрібна сильна у військовому відношенні Україна, і вона потребує нашої підтримки, тільки тоді ми зможемо розчистити шлях до мирного врегулювання", - зазначив він.

Що стосується підтримки з боку Німеччини, Пісторіус підкреслив, що Бундестаг нещодавно "розчистив шлях" для ще 3 мільярдів євро цього року і ще 8 мільярдів євро спочатку до 2029 року, тобто додатково понад 11 мільярдів євро на допомогу Україні.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров, що перебуває у Брюсселі, заявив, що основним питанням, яке буде розглянуте на засіданні Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" у Брюселі в п'ятницю буде посилення української протиповітряної оборони, потрібно політичне рішення для постачання систем Patriot в Україну. Він наголосив, що потрібно політичне рішення для постачання цих систем, щоб захистити наші міста і села та життя наших людей передусім від загрози російського балістичного озброєння.

За даними ЗМІ, Міністр оборони США Піт Гегсет прийме участь у наступному засіданні країн, які зустрінуться у форматі "Рамштайн" по відеодзвінку.

2 квітня і делегації Великої Британії при НАТО анонсували нову зустріч "коаліції охочих" 10 квітня, а також засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 11 квітня у Брюсселі. За словами президента Володимира Зеленського, під час засідання на підтримку Україні у форматі "Рамштайн" буде озвучено оборонні пакети.

Як повідомлялося, на початку березня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", ймовірно, відбудеться в кінці березня - на початку квітня.

Пісторіус підкреслив, що для координації подальшої підтримки України вони з британським колегою Джоном Гілі вирішили продовжити роботу Контактної групи з питань України "як співголови, під нашим спільним керівництвом".

Минуле засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбулося у Брюсселі 12 лютого. Це була перша участь держсекретаря США Піта Гегсета у зустрічі групи.