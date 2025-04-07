Правоохоронці встановили особу окупанта з підрозділу "Ахмат", який ґвалтував неповнолітніх дівчат на Миколаївщині

Слідчі поліції ідентифікували кадирівця з чеченського спецпідрозділу "Ахмат", який викрав і зґвалтував неповнолітніх дівчат під час окупації Миколаївщини, повідомляє Національна поліція України.

В повідомленні Нацполіції в Телеграм-каналі в понеділок зазначається, що фігурант разом з іншими російськими військовими приймав участь у захопленні Снігурівської громади, залякуванні, пограбуванні та катуванні місцевого населення.

"Так, зловмисник викрав двох неповнолітніх дівчат 13 та 15 років, утримував їх у покинутій квартирі, бив та ґвалтував. На третій день дівчатам пощастило втекти через вікно в момент відсутності окупанта", - наголошують в поліції.

Нині особу ґвалтівника ідентифіковано. Слідчі Нацполіції повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Офіс генпрокурора інформує, що підозрюваний – "26-річний доброволець спецзагону швидкого реагування "Ахмат" з квітня по листопад 2022 року брав участь у військових діях на території Луганської, Херсонської та Миколаївської областей в складі 71 мотострілецького полку 42 мотострілецької дивізії 58 загальновійськової армії південного військового округу зс рф".

"Через перебування підозрюваного на тимчасово окупованій території України прокурори клопотатимуть про дозвіл на спеціальне досудове розслідування", - зазначають в прокуратурі.