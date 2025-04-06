У трьох районах Києва зафіксовано пожежі через ракетну атаку та є постраждалі – Кличко
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про пожежі в трьох районах столиці та постраждалих внаслідок ракетної атаки.
"Пожежі зафіксовані в Дарницькому, Соломʼянському та Оболонському районах міста", - написав Кличко.
У Дарницькому районі є постраждалі. Медики та інші служби на місці.
Не залишайте укриттів, радить мер.
Моніторингові телеграм-канали пишуть, що в повітряний простір України зайшло багато ракет х101 з півночі.
Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/4417