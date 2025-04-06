У трьох районах Києва зафіксовано пожежі через ракетну атаку та є постраждалі – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про пожежі в трьох районах столиці та постраждалих внаслідок ракетної атаки.

"Пожежі зафіксовані в Дарницькому, Соломʼянському та Оболонському районах міста", - написав Кличко.

У Дарницькому районі є постраждалі. Медики та інші служби на місці.

Не залишайте укриттів, радить мер.

Моніторингові телеграм-канали пишуть, що в повітряний простір України зайшло багато ракет х101 з півночі.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/4417