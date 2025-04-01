Інтерфакс-Україна

Події

15:52 01.04.2025

Президенти Польщі та Словаччини обговорили співпрацю у сфері військового виробництва

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Президенти Польщі та Словаччини обговорили співпрацю у сфері військового виробництва

Президент Польщі Анджей Дуда провів переговори із президентом Словаччини Петером Пеллегріні під час офіційного візиту до Словаччини, повідомило у вівторок агентство PAP.

"Ми говорили про співпрацю між нашими оборонними галузями. Ми обидва згодні з тим, що нам потрібно більше військового виробництва в Європі, що ми маємо бути самодостатніми з погляду виробництва і постачання боєприпасів", - сказав на пресконференції за підсумками зустрічі Дуда, якого цитує агентство.

"Ми також говорили про полонізацію корейських танків К2 та їх виробництво - я сподіваюся - незабаром у Польщі", - додав президент Польщі.

Крім цього, як повідомляється, під час переговорів Дуда порушив питання збільшення витрат на оборону. Він нагадав, що звернувся до генерального секретаря НАТО Марка Рютте із проханням порушити на майбутньому саміті в Гаазі питання про негайне збільшення оборонних витрат усіх країн-учасниць альянсу до 3% ВВП.

"Я вважаю, що ці 3% можуть бути досягнуті відносно швидко, і що це реально. Питання лише у створенні сценарію досягнення цієї мети та його ухваленні", - зазначив польський президент.

Теги: #пеллегріні #дуда

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