Інтерфакс-Україна

Події

19:20 30.03.2025

РФ вдарила КАБом по центру Куп’янська, є постраждала, під завалами можуть бути люди - Синєгубов

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Через ворожий авіаудар російської армії по центру Куп’янська постраждала мирна мешканка, під завалами п'ятиповерхівки можуть бути люди, повідомив начальник Харківської ОВА.

"Внаслідок влучання в житловий 5-поверховий будинок постраждала 53-річна жінка. Під завалами можуть перебувати люди. Також спалахнув автомобіль, ще пʼять авто - пошкоджені. На місці працюють всі профільні служби", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/synegubov/13619

Теги: #постраждала #удар #харківська

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