Інтерфакс-Україна

Події

17:37 29.03.2025

Поліція встановила особу українця, який напав з ножом на людей в Амстердамі – ЗМІ

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Поліція Амстердама встановила особу чоловіка, який, імовірно, завдав ножових поранень п'ятьом людям біля площі Дам у четвер, це 30-річний українець з Донецької області, наразі невідомо, чи походить він з територій, окупованих РФ, повідомляє нідерландська телерадіокомпанія NOS.

Зазначається, що у вівторок йому буде пред'явлено звинувачення в магістратському суді. Від цього залежать, чи залишиться він під вартою надовго.

Поліція наразі поки що нічого не може сказати про мотив нападу.

У розслідуванні беруть участь співробітник відділу з розслідування тяжких злочинів і співробітник відділу з боротьби з тероризмом. "Є підстави для негайного розслідування всіх сценаріїв", - заявив вчора головний прокурор Де Беккелаер в інтерв'ю міському телеканалу AT5.

За інформацією мовника, поліції знадобилося чимало зусиль, щоб встановити особу підозрюваного, оскільки при затриманні він мав при собі документи, що посвідчують особу, на кілька імен.

Також повідомляється, що сам він також отримав поранення і лікувався у в'язничній лікарні в Схевенінгені.

Нападник напав на кількох людей у четвер пізно ввечері на площі Дамм в Амстердамі, причини нападу наразі незрозумілі. Четверо постраждалих все ще перебувають в лікарні. Двоє з них отримали важкі поранення.

Теги: #рзслідування #амстердам

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