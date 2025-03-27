Інтерфакс-Україна

Події

21:56 27.03.2025

Голова МЗС Естонії вручив голові МЗС Німеччини Хрест за заслуги на знак її відданості Україні та НАТО

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Голова МЗС Естонії вручив голові МЗС Німеччини Хрест за заслуги на знак її відданості Україні та НАТО
Фото: https://www.facebook.com/abaerbock

Міністр закордонних справ Естонії Маркус Цахкна під час візиту до Німеччини вручив своїй колезі Анналені Бербок нагороду Хрест за заслуги, відзначивши серед іншого її відданість допомозі Україні.

"Я мав честь вручили Анналені Бербок Хрест за заслуги Міністерства закордонних справ Естонії на знак визнання її відданості Україні, Європі та альянсу, який нас об’єднує", - написав Цахкна в соцмережі Х у четвер ввечері, проілюструвавши повідомлення відеозаписом вручення.

За його словами, Естонія та Німеччина "віддані зміцненню європейської опори НАТО та досягненню міцного миру в Україні".

В естонському зовнішньополітичному відомстві повідомили, що голови МЗС Естонії та Німеччини обговорили підтримку України та посилення обороноздатності Європи.

"Сьогодні в Берліні міністр закордонних справ Цахкна зустрівся зі своєю німецьким колегою Анналеною Бербок, щоб обговорити наступні кроки щодо підтримки України, підвищення вартості війни для Росії та посилення обороноздатності Європи", - йдеться в повідомленні МЗС Естонії в соцмережі Х.

Теги: #німеччина #естонія

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