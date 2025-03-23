Семеро людей постраждали внаслідок атаки російських дронів на Київ - Кличко

Семеро людей постраждало внаслідок атаки ворожих БпЛА на Київ, повідомляє столичний міський голова Віталій Кличко в Телеграм станом на 02:10.

"Наразі постраждали 7 мешканців столиці. Одного із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці", - інформує Кличко.

Також згідно повідомлення мера Києва у Дніпровському районі уламки збитого БпЛА влучили в житловий будинок. Сталася пожежа на верхніх поверхах. Окрім того у Дніпровському районі уламки впали на нежитлове приміщення — заклад харчування. У Голосіївському районі зафіксували падіння уламків у промзону. У Подільському районі уламки впали на багатоповерхівку, що також призвело до пожежі на верхньому поверсі.

На всіх локаціях працюють екстрені служби.

Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/12882