Інтерфакс-Україна

Події

08:35 22.03.2025

Ворог атакував Київ вночі 52-ма дронами, сталася пожежа у багатоповерхівці

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Ворог атакував Київ вночі 52-ма дронами, сталася пожежа у багатоповерхівці

У ніч на суботу російська армія атакувала Київ 52 дронами, через падіння уламків сталася пожежа в багатоповерхівці в одному з районів, повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА).

Так, повітряна тривога ввечері 21 березня та в ніч на 22 березня тривала протягом 3 годин 28 хвилин - з 21:23 до 00:52.

"На підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 52 ворожих БпЛА", - йдеться у повідомленні.

ППО знищила 36 дронів розрахунками ППО, решта - локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

Внаслідок падіння уламків збитого ворожого БпЛА сталося загоряння у багатоквартирному будинку в Подільському районі.

"Пожежу ліквідовано. Без постраждалих", - додали у КМВА.

 

 

Теги: #київ #пожежа #бпла

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