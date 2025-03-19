Інтерфакс-Україна

Події

16:41 19.03.2025

Техкоманди США та РФ днями в Ер-Ріяді обговорять імплементацію та розширення часткового припинення вогню – Волц

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Техкоманди США та РФ днями в Ер-Ріяді обговорять імплементацію та розширення часткового припинення вогню – Волц

Технічні команди США та РФ зустрінуться в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) найближчими днями, щоб зосередитися на імплементації та розширенні часткового припинення вогню, якого президент Дональд Трамп домігся від Росії.

Як повідомив радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Волц, домовленість про це була досягнута під час розмови у середу з його російським колегою Юрієм Ушаковим про зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення війни в Україні.

Напередодні спецпосланець Трампа Стів Віткофф сказав, що деталі припинення вогню між Україною та РФ опрацьовуватимуть у Джидді (Саудівська Аравія) в неділю, 23 березня.

Теги: #волц #ер_ріяд

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