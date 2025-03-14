Інтерфакс-Україна

Події

14:06 14.03.2025

Суд дозволив БЕБ провести спецрозслідування щодо співвласниці Айбокс Банку Шевцової

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Суд дозволив БЕБ провести спецрозслідування щодо співвласниці Айбокс Банку Шевцової

Личаківський райсуд Львова дозволив детективам Бюро економічної безпеки (БЕБ) провести спецрозслідування щодо співвласниці Айбокс Банку Альони Шевцової, яка переховується за кордоном.

"Ухвала не підлягає окремому оскарженню та дозволить проводити розслідування стосовно підозрюваних за їх відсутності (in absentia)", - йдеться у пресрелізі БЕБ у п'ятницю.

Як повідомлялося, на підставі зібраних доказів правоохоронці повідомили Шевцовій про підозру та оголосили її в розшук.

Айбокс Банк (раніше - Агрокомбанк) було засновано 1993 року. Станом на 31 січня 2023 року найбільшими його акціонерами були Володимир Дробот (73,93%) і Альона Шевцова (24,98%).

У 2023 році Нацбанк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Айбокс Банку, який був 37-м за розміром активів із 66 українських банків, через низку порушень, серед яких - сприяння в проведенні турніру зі спортивного покеру і недостатній фінмоніторинг клієнтів навіть після попередження регулятора.

Теги: #шевцова #спецрозслідування #айбокс #банк

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