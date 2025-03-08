Дрони ГУР атакували нафтопереробний комплекс в Ленінградській області - джерело

Група безпілотників атакувала підприємство "Кірішнєфтєоргсинтез" в Ленінградській області РФ в ніч на суботу 8 березня, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в розвідці.

За інформацією в місцевих пабліках, вибухи на обʼєкті пролунали близько шостої ранку. Повідомляється, що внаслідок атаки був пошкоджений щонайменше один з резервуарів підприємства, що підтвердив голова області держави-агресора.

«Кірішнєфтєоргсинтез» є значимим підприємством нафтопереробної галузі кремля і бере участь у забезпеченні російської окупаційної армії. Не зважаючи ні на що, як підкреслило джерело, Головне управління розвідки продовжує демонтувати вуглеводневу галузь агресора, позбавляючи російську воєнну машину її «кровоносної системи».