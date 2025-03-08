Події

14:06 08.03.2025

Дрони ГУР атакували нафтопереробний комплекс в Ленінградській області - джерело

1 хв читати

Група безпілотників атакувала підприємство "Кірішнєфтєоргсинтез" в Ленінградській області РФ в ніч на суботу 8 березня, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в розвідці.

За інформацією в місцевих пабліках, вибухи на обʼєкті пролунали близько шостої ранку. Повідомляється, що внаслідок атаки був пошкоджений щонайменше один з резервуарів підприємства, що підтвердив голова області держави-агресора.

«Кірішнєфтєоргсинтез» є значимим підприємством нафтопереробної галузі кремля і бере участь у забезпеченні російської окупаційної армії. Не зважаючи ні на що, як підкреслило джерело, Головне управління розвідки продовжує демонтувати вуглеводневу галузь агресора, позбавляючи російську воєнну машину її «кровоносної системи».

Теги: #гур #кірішнєфтєоргсинтез #ленінградська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:34 08.03.2025
Два тепловози знищені в російських Воронежі та Орєхово-Зуєво – джерело

Два тепловози знищені в російських Воронежі та Орєхово-Зуєво – джерело

11:00 02.03.2025
ГУР спростовує дезінформацію про начебто інспірування конфлікту між Вірменією та Азербайджаном

ГУР спростовує дезінформацію про начебто інспірування конфлікту між Вірменією та Азербайджаном

20:06 11.02.2025
Кіберфахівці ЗСУ та ГУР провели масштабну кібероперацію проти паливно-енергетичного сектору РФ - джерела

Кіберфахівці ЗСУ та ГУР провели масштабну кібероперацію проти паливно-енергетичного сектору РФ - джерела

17:07 04.02.2025
Буданов заперечив, що північнокорейські війська відійшли з лінії фронту

Буданов заперечив, що північнокорейські війська відійшли з лінії фронту

13:27 01.02.2025
ГУР шукає зразки російських технологічних виробів

ГУР шукає зразки російських технологічних виробів

ВАЖЛИВЕ

У Добропіллі 11 загиблих і 30 поранених внаслідок нічного удару, всього в Донецькій області 20 загиблих

Захисники України в ніч на 8 березня знищили крилату ракету та 79 зі 145 задіяних ворогом дронів

Кількість загиблих внаслідок атаки ворожих дронів у Богодухові зросла до трьох

Одна людина загинула, семеро постраждали внаслідок нічного удару ворожого БпЛА по Богодухову - Синєгубов

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

ОСТАННЄ

Раді пропонують встановити кількість нардепів, необхідну для прийняття правомочних рішень на пленарному засіданні

Рада оборони Києва розгляне питання щодо рух громадського транспорту та порядку роботи мостів - Ткаченко

В Добропіллі 40 постраждалих – прокуратура

У Польщі планують запровадити загальну обов'язкову військову підготовку

Через атаку дронів в Печенігах Харківської постраждав пенсіонер – прокуратура

В Сумах впали два ворожі дрони, без жертв

Поранено чоловіка через обстріл Білозерки на Херсонщині

В Добропіллі 33 постраждалих

Найближчі дні в Україні будуть дуже теплими і без опадів, місцями туман

Більше половини 55% серед працівників НКЕК – жінки

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА