Бета-тестування системи простежуваності підакцизних товарів "еАкциз" стартувало в Україні

Міністерство цифрової трансформації розпочало бета-тестування електронної системи простежуваності підакцизних товарів "еАкциз" і закликає підприємців долучатися до її випробування.

"Маєте ліцензію на виробництво або продаж алкоголю та тютюну? Долучайтеся до створення ринку без контрафакту — першими протестуйте інноваційну систему обігу підакцизних товарів "еАкциз". Ваша участь допоможе проаналізувати реальні потреби бізнесу й зробити систему максимально зручною", - йдеться у повідомленні міністерства у Facebook.

Згідно повідомлення, бета-тестування проходитиме у кілька етапів. На початку перевірятимуть, як працює реєстрація підприємств і користувачів в електронній системі, управління доступами представників економічних операторів. Згодом планується випробувати роботу замовлення унікальних ідентифікаторів для вітчизняної продукції та внесення інформації про імпортовані товари з ЄС та перевірити інтеграцію з державними реєстрами.

Долучитися до тестуванні можна за посиланням https://excise.org.ua/.

Проєкт "еАкциз" впроваджує Мінцифри спільно з Міністерством фінансів і Державною податковою службою. Заходи з підтримки впровадження "еАкцизу" здійснені в межах проєкту "Підтримка цифрової трансформації" за сприяння USAID і UK Dev. Партнери проєкту — Фонд Східна Європа та Інститут аналітики та адвокації.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у жовтні 2024 року затвердив порядок створення та функціонування Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет ("еАкциз"). Система дозволить споживачам перевіряти легальність продукції через застосунок "Дія", а бізнесу - отримувати акцизні марки без бюрократії та візитів до податкової служби. Очікується, що впровадження "еАкцизу" допоможе державі зменшити втрати від тіньового ринку підакцизних товарів.