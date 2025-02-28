Столичний театр імені Франка провів допрем’єрний показ вистави "Макбет" режисера Уривського

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка у четвер, 27 лютого, провів допрем’єрний показ вистави "Макбет".

Режисером-постановником вистави за мотивами Вільяма Шекспіра є Іван Уривський, художником-постановником - Петро Богомазов.

П’єса "Макбет" основана на історії реального короля Макбета, сучасника Ярослава Мудрого. Історія шекспіровського Макбета, написана 1623 року - про силу маніпуляцій і розлюднення, про шлях від благородного лицаря до узурпатора, який починається з маленького кроку за межу моралі. Ключова точка такого переходу: повертаючись після перемоги Макбет та його друг, воєначальник Банко, стикаються з трьома відьмами, які обіцяють Макбету, що той стане королем. Пророцтво провокує нав’язливі думки про владу, толкають його на зраду та вбивства.

У прочитанні Уривського всього шість діючих осіб: Макбет (Акмал Гурєзов/Олександр Рудинський), Банко (Віталій Ажнов/Іван Шараш), Дункан (Арсеній Тимошенко/Дмитро Чернов), Леді Макбет (Тетяна Міхіна/Мальвіна Хачатрян), Макдуф (Ренат Сєттаров/Роман Ясіновський), Малколм (Павло Шпегун/Леонід Шеревера).

Ключові для сюжету демонічні сили, бородаті відьми, які пророкують герою владу, перетворюються на всевидячі цифрові сутності, які невпинно стежать, спрямовують, маніпулюють Макбетом. У світі, де реальність розчиняється у потоці дезінформації, а лідери держав балансують між владою та диктатурою, Макбет знову звучить як попередження.

Репетиції розпочалися у січні 2025 року. Квитки за виставу виклали 28 січня і були розкуплені за 30 хвилин.