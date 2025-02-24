Окупанти завдали удару по Херсону: загинула одна людина

Армія РФ атакувала житловий квартал м. Херсон, загинула одна людина, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

"Херсон. Уночі російські окупанти завдали удару по одному з житлових кварталів міста. Один із ворожих снарядів зруйнував будинок, рятувальники дістали з-під завалів тіло чоловіка", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в понеділок.

Як зазначається, за двома адресами спалахнули пожежі — горіли житловий будинок, гараж, автомобіль та господарча споруда. Під обстріл також потрапило село Комишани (Херсонська обл.), там загорівся житловий будинок. Попри ризик повторних атак, рятувальники ліквідували вогонь.