Події

11:59 24.02.2025

Окупанти завдали удару по Херсону: загинула одна людина

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Армія РФ атакувала житловий квартал м. Херсон, загинула одна людина, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

"Херсон. Уночі російські окупанти завдали удару по одному з житлових кварталів міста. Один із ворожих снарядів зруйнував будинок, рятувальники дістали з-під завалів тіло чоловіка", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в понеділок.

Як зазначається, за двома адресами спалахнули пожежі — горіли житловий будинок, гараж, автомобіль та господарча споруда. Під обстріл також потрапило село Комишани (Херсонська обл.), там загорівся житловий будинок. Попри ризик повторних атак, рятувальники ліквідували вогонь.

Теги: #херсон

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