Події

15:39 23.02.2025

Термін на перебронювання від мобілізації буде продовжено до 31 березня

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Термін на перебронювання від мобілізації буде продовжено до 31 березня
Фото: Генштаб ЗСУ

Уряд планує пролонгувати термін перебронювання військовозобов’язаних співробітників для бізнесу до 31 березня 2025 року, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на форумі "Україна. Рік 2025" у неділю.

"У зв’язку з тим, що державні реєстри були під кібератакою, і більше 20-ти днів (до них – ІФ-У) не було доступу, ми проговорили, що до 31 березня, на один місяць, продовжимо цю можливість", - сказав він.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів постановою №1489 від 24 грудня автоматично подовжив на один місяць бронювання від мобілізації, що діяли станом на 19 грудня (коли було здійснено кібератаку на держреєстри), але не довше, ніж до 28 лютого 2025 року.

Наприкінці січня компанії-члени Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) звернулися до уряду України з проханням продовжити чинні бронювання на 2 місяці та змістити крайній термін оновлення критичності на 30 квітня.

Теги: #економічне_бронювання #продовження

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