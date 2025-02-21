Двійнята, постраждалі в результаті удару по багатоповерхівці в Херсоні, отримають 100 тис. грн грошової допомоги – МВА

Фото: https://t.me/roman_mrochko

Двійнята, мати яких загинула в результаті авіаудару по багатоповерхівці у центрі Херсона в ніч на четвер, зараз перебувають під наглядом медиків та наших соціальних працівників, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Їхню маму шукали під завалами близько доби, а їх самих ушпиталили з мінно-вибуховими травмами та гострою реакцією на стрес. Нам важливо закрити першочергові потреби херсонських дітей, які з вини російських терористів втратили найріднішу людину і рідну оселю. І надати всебічну допомогу їм та родині, де вони перебуватимуть постійно чи тимчасово", - написав Мрочко в телеграм-каналі.

Він відзначив, що наразі з дітьми працює психолог лікарні та громадської організації "Херсонський обласний центр "Успішна жінка". Управління освіти Херсонської міської ради передало необхідні електронні засоби для продовження навчання, а від наших друзів – Boca Helps Ukraine будуть надані планшети. Діти разом з психологами обирають необхідні їм речі.

"Ми звязалися з батьком дітлахів – громадянином іншої держави, який перебуває за кордоном. Йому необхідно оформити низку документів. А поки дітьми опікуватиметься рідна сестра їхньої загиблої матері. Для того, щоб діти мали все необхідне у цей надважкий період їхнього життя – від одягу до книжок, ми надаємо їм одноразову грошову допомогу з міського бюджету у розмірі 100 000 грн", - додав начальник МВА.