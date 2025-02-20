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19:54 20.02.2025

Зеленський після зустрічі з Келлогом: Україна готова до сильної, дійсно корисної угоди з президентом США щодо інвестицій і безпеки

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Зеленський після зустрічі з Келлогом: Україна готова до сильної, дійсно корисної угоди з президентом США щодо інвестицій і безпеки
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з спецпредставником президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом, обговорив з ним ситуацію на фронті та гарантії безпеки.

«Україна готова до сильної, дійсно корисної угоди з президентом Сполучених Штатів щодо інвестицій і безпеки. Ми запропонували найшвидший і найбільш конструктивний шлях досягнення результату. Наша команда готова до роботи 24/7», - написав Зеленський у телеграм у четвер.

Президент наголосив на важливості для України та всього вільного світу, щоб американська сила відчувалась.

«Детально обговорили ситуацію на полі бою і те, як повернути всіх наших полонених, а також дієві гарантії безпеки. Україна від першої ж секунди цієї війни прагне миру, і ми можемо й мусимо зробити мир надійним і тривалим, щоб Росія більше ніколи не змогла повернутися з війною», - зауважив президент.

«Хороша розмова, багато деталей. Вдячний Сполученим Штатам за всю надану допомогу та двопартійну підтримку України й українського народу», - написав Зеленський.

Він також подякував Келлогу за спільну роботу для досягнення важливих результатів.

 

Теги: #келлог #зеленський #сша

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